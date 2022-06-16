Эксперт оценил вероятность глобальной рецессии

Глобальная рецессия или крайне низкий экономический рост в ближайшие кварталы гарантированы, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экономиста «Эксперт РА» Антона Табаха.

«Рецессия или, как минимум, очень низкий рост в ближайшие кварталы практически гарантированы. Долговой кризис маловероятен именно потому, что госдолг хоть и высокий, но длинный и по очень низким ставкам – высокая инфляция его обесценивает, а уровень корпоративного и банковского долга в последние годы снижался», — прокомментировал он вопрос вероятности глобальных рецессии и долгового кризиса в кулуарах ПМЭФ.

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года.

Наиболее «жесткий» прогноз представил ЦБ: в апреле регулятор ждал, что снижение экономики составит 8-10%. При этом в начале июня Банк России заявил, что фактическое снижение экономической активности во втором квартале 2022 года происходит в меньшем масштабе, чем он прогнозировал, поэтому ЦБ может пересмотреть прогноз в июле.

Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП РФ в текущем году на 7,8%. Наиболее оптимистичный прогноз представил помощник президента России Максим Орешкин: он считает, что снижение ВВП РФ в текущем году не превысит 5%.

Табах считает, что мировая рецессия может привести к обвалу цен на российский экспорт, что сейчас является основным риском ухудшения ситуации в экономике.