ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусы правлению до конца года

Банк России рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению. Об этом , говорится в письме за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина. Эта рекомендация касается всех банков, а не только подконтрольных государству.

Это связано я необходимостью обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе в условиях структурной трансформации российской экономики.