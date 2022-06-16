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ЦБ рекомендовал банкам не выплачивать дивиденды и бонусы правлению до конца года

Банк России рекомендовал банкам до конца года воздержаться от выплаты дивидендов акционерам и бонусов правлению. Об этом , говорится в письме за подписью первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина. Эта рекомендация касается всех банков, а не только подконтрольных государству.

Это связано я необходимостью обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе в условиях структурной трансформации российской экономики.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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