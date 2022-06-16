Деньги вместо квартир получат дольщики долгостроя на улице Сергеева в Иркутске

Дольщики, несколько лет ожидавшие готовности своих квартир в жилом комплексе на улице Сергеева в Иркутске, получат компенсацию. Это связано с тем, что общая готовность объекта не превышает 80 %. Соответствующее решение приняли на Наблюдательном совете Федерального фонда развития территорий под председательством заместителя Председателя Правительства России Марата Хуснуллина. При этом решение принято на три месяца раньше, чем было запланировано.

– В результате продуктивной совместной работы Правительства Иркутской области, регионального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и Фонда развития территорий на федеральном уровне принято решение о выплате компенсации дольщикам, много лет ожидавшим готовности своих квартир, – рассказал Первый заместитель Губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Напомним, свои права перед дольщиками не выполнила компания ООО «БазисСтройИнвест». В 2020 году она была признана банкротом. Жилой комплекс на Сергеева в Иркутске включает четыре блок-секции и подземную автостоянку, согласно проекту, вся инфраструктура и инженерное оборудование данных объектов располагается в подземной автостоянке. В 23 квартирах проживают люди, однако общая готовность объекта не превышает 80 %, что, согласно изменениям, внесенным в правила, не позволяют принять решение о целесообразности финансирования завершения строительства долгостроев.

– Для получения средств гражданам нужно будет обратиться в Фонд развития территорий с заявлением о выплате возмещения, предоставить документы на жилье. Средства поступят в течение 10 рабочих дней после подачи документов. Размер возмещения будет установлен в соответствии с рыночной стоимостью аналогичного жилого помещения, – пояснил Роман Лиходиевский, руководитель Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Иркутской области.

Напомним, что по итогам работы Правительства Иркутской области и регионального фонда в Иркутской области за 2,5 года урегулированы вопросы по 20 проблемным объектам, восстановлены права 371 гражданина.