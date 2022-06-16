Новости

200 долларов за баррель обрушит рынок нефти – эксперт

Текущая цена, которая в последние недели колеблется от 115 до 125 долларов за баррель Brent далеко не конец цикла удорожания топлива, пояснил агентству «Прайм» специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Все больше аналитиков, по его словам, приходят к мнению, что уже в ближайшем будущем мир может увидеть исторические рекорды стоимости бочки.

«Она будет больше 150 долларов, а дальше вполне реальным видится и восхождение до 200 долларов за баррель», — считает Островский.

Это может катализировать будущий крах рынка уже потому, что размеры инвестиций в добычу будут совершенно неадекватными, и в итоге вложения в разведку и добычу окажутся провальным мероприятием для 99% инвесторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
«Знакомить туристов с Байкалом должен тот, кто живет здесь». Экскурсоводы Иркутской области готовятся к аттестации
«Карты желаний» или строгий расчет? В чем секрет успеха женского предпринимательства
Новые горизонты для деловых и активных
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании