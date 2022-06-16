Почти миллиард рублей дополнительно получит Иркутская область на строительство школы в Тайшете

Решение принято на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

Объём дополнительного лимита инфраструктурного бюджетного кредита 2024-2025 годов составит 989 млн рублей и предназначен для строительства школы на 1275 мест в Тайшете.

– Отмечу, что Иркутская область в зелёной зоне по кассовому исполнению федерального проекта «Современная школа». И мы как раз выделяем дополнительные средства на завершение строительства ещё одной школы. Она необходима, так как район активно застраивается, – прокомментировал вице-премьер Марат Хуснуллин.



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании подчеркнул, что этот объект социальной инфраструктуры имеет для региона высокую значимость. Он предусмотрен в проекте жилого микрорайона «Миниполис» в Тайшетском районе, где планируется построить 78,7 тыс. кв. м жилья. Общая стоимость строительства школы составляет 2,34 млрд рублей. Работы начнутся в 2022 году и должны завершиться в 2024-м.



– Реализация всех проектов в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов находится под особым контролем в правительстве области и под моим личным , – подчеркнул губернатор.



Напомним, что в Иркутской области реализуется пять проектов с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов. Это комплексное развитие территорий в предместье Рабочем Иркутска, поселке Малая Еланка Иркутского района, Ангарске и Усть-Куте, строительство жилого микрорайона «Миниполис» в Тайшетском районе.

На данный момент соглашения с Минфином и Минстроем РФ подписаны. В регион в 2022 году направлены средства в размере 831,7 млн рублей.