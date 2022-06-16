Производство электромобилей и электробусов планируют запустить в Иркутске

На Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения о намерениях между Корпорацией развития Иркутской области и Сычуаньской компанией с ограниченной ответственностью по производству автобусов. Предметом соглашения стал запуск инвестиционного проекта по созданию совместного российско-китайского предприятия для локализации в Иркутске высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов. Соглашение подписано при поддержке Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей.

– В Иркутской области разработана эффективная система мер и инструментов поддержки бизнеса. У нас созданы благоприятные условия для развития инновационных отраслей промышленности и экономики, активно реализуется стратегия социально-экономического развития, мы открыты для иностранных инвестиций. Проект по созданию производства электромобилей и электробусов очень важен для нашего региона, и мы заинтересованы в его скорейшей реализации, - подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Организационным сопровождением проекта займется Корпорация развития Иркутской области. Как отметил генеральный директор КРИО Александр Лаутин, запуск высокотехнологичного производства электромобилей и электробусов на территории Иркутской области задаст новый вектор развития промышленности в регионе.

– Это масштабный проект, который уже имеет большой резонанс. Безусловно, он потребует значительных усилий как с нашей стороны, так и со стороны китайских партнеров. Но я уверен, что наше сотрудничество станет плодотворным и будет способствовать развитию экономики Иркутской области, – сказал Александр Лаутин.

В настоящее время уже разработана дорожная карта проекта и создана рабочая группа, которая будет заниматься его реализацией. При активном участии администрации Иркутска ведется поиск производственной площадки. Параллельно разрабатываются бизнес-план и техническая документация проекта.