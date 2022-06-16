Что работников из Иркутской области не устраивает в руководстве, коллективе и рабочей атмосфере

Опрос hh.ru (есть у SIA.RU), показал, какие ключевые элементы не устраивают, раздражают и расстраивают работающих жителей Иркутской области.

Самые большие проблемы, на которые указали по 27% опрошенных жителей Иркутской области, заключается в том, что руководители не прислушиваются к мнению работников (больше всего недовольных среди медиков и представителей сферы образования), а также – кумовство в компании (чаще об этом упоминали сотрудники из сферы добычи сырья).

Каждый пятый не доверяет своему руководителю и его компетентности (25%) и столько же сомневаются в профессионализме коллег.

Еще 23% указали на то, что в их компании нет ясности, кто за что отвечает. Также 23% сталкиваются с тем, что на работе есть отдельные любимчики среди сотрудников, которым отдается предпочтение в рабочих вопросах.

20% пожаловались на нездоровую атмосферу в коллективе, склоки и ссоры, чаще об этом говорили сотрудники, занятые в сельском хозяйстве.

Постоянная текучка кадров также довольно часто упоминается среди факторов, которые не нравятся работникам региона (18%). На такую проблему, как правило, ссылаются HR-специалисты и сотрудники из розничной торговли.

14% приходится работать со старорежимным начальником, который не поддерживает нововведения.

Реже всего иркутяне сталкиваются с проблемой разногласия между департаментами и отделами, и с частой сменой руководства (по 11%), а также с большим количеством изменений и нововведений в компании (7%).

Среди других вариантов ответов были такие: «бюрократия», «вечно недовольный руководитель», «принижение участия сотрудников», «за одинаковые обязанности платят всем по-разному», «курение на рабочем месте», «условия, при который работник всегда виноват», «хамство со стороны руководства», «слабый коллектив».

Лишь 18% опрошенных жителей Иркутской области признались, что их устраивает в коллективе и рабочей атмосфере абсолютно все. Чаще всего такую оценку давали ИТ-специалисты (24%) и работники ресторанно-гостиничной сферы (18%).