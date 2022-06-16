Торги с Гонконгской биржей запустит СПБ Биржа с 20 июня

Расчеты будут идти в гонконгских долларах без участия европейских клиринговых компаний, сообщает РБК.

Торги акциями китайских и гонконгских компаний с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX), запуск которых не раз анонсировала СПБ Биржа, начнутся 20 июня.

На старте инвесторам будут доступны 12 ценных бумаг эмитентов из Гонконга и материкового Китая, пояснил представитель СПБ Биржи. В течение последующих двух месяцев ассортимент бумаг планируется расширить до 50 наименований, к концу года — до 200, а в течение 2023 года — до 1 тыс., добавил он. Всего на СПБ Бирже по состоянию на 15 июня было размещено более 2 тыс. иностранных бумаг. В их числе депозитарные расписки на торговавшиеся в США акции 23 эмитентов из Гонконга, материкового Китая и с Тайваня.

О том, что СПБ Биржа планирует предоставить российским инвесторам доступ к бумагам с листингом на Гонконгской бирже, глава площадки Роман Горюнов рассказывал еще год назад. О таких же планах сообщала и Мосбиржа. В ответ на запрос РБК площадка сообщила, что планирует привлекать новых эмитентов и расширять линейку инструментов, в том числе за счет новых юрисдикций.

Доступ к рынку Гонконга сам по себе, а также для замещения западных бумаг является правильным решением для обеспечения разнообразия финансовых инструментов, сказал РБК глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев: «Я считаю, что разнообразие финансового инструментария было одним из ключевых элементов для привлечения розничных инвесторов в течение последних лет и по-прежнему важно, в том числе для развития сектора отечественных финансовых инструментов».