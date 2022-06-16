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Альфа-Банк и Сколково завершили совместную инновационную программу для лидеров

Альфа-Банк и Московская школа управления Сколково завершили инновационную программу развития лидеров Executive Development Program.

Ее выпускниками стали 70 руководителей Альфа-Банка. Программа длилась 9 месяцев и включала 5 образовательных модулей.

Участники узнали, как видеть новые потребности клиентов и создавать суперсервисы в период неопределенности, проработали в командах свежие бизнес-кейсы и прокачали лидерские навыки с профессорами и преподавателями Сколково.

Всех участников сопровождали профессиональные коучи.

«Альфа-Банк уже пять лет назад перешел на плоскую систему управления. Это значит: наш успех делают люди, особенно лидеры продуктовых команд. Они сами принимают решения и несут ответственность за свои направления. Вкладываясь в них, мы инвестируем в активный рост всего банка», – отметил директор по персоналу Альфа-Банка Марат Исмагулов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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