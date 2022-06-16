Заводы IKEA в Новгородской области могут вновь открыть

Об этом заявил глава региона.

Российские компании заинтересованы в покупке заводов IKEA в Новгородской области, идут переговоры, предприятия смогут вновь открыться под руководством нового собственника уже через 2-3 месяца, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Никитин.

«На нас уже выходили российские инвесторы, люди, которые интересуются этими предприятиями. Я нисколько не сомневаюсь в том, что эти заводы продолжат свою работу, но уже с новым собственником. Любой инвестор, который придет, получит нашу поддержку», – сказал Никитин РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Губернатор также сообщил, что все сотрудники этих предприятий сохранят рабочие места.