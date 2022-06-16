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Cбер будет выдавать ипотеку с господдержкой на строительство домов своими силами

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер объявил о запуске программы «Строительство жилого дома» без привлечения подрядчика самим заёмщиком. Ранее Правительство РФ распространило льготные кредиты на возведение домов своими силами.

Сбер начал принимать заявки на такие кредиты с 15 июня. Дома можно строить  на земельном участке, который находится в собственности, либо приобрести участок для строительства в рамках установленных максимальных сумм кредита.

Максимальная сумма кредита: 12 млн рублей — для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области; 6 млн рублей — для других регионов. Ставка по кредиту — 8,3% (при заключении договора о страховании жизни). Первоначальный взнос — от 15%.  

Строительство должно быть завершено в течение 12 месяцев, иначе ставка поднимается до уровня: ключевая ставка на момент подписания кредитного договора, увеличенная на 4,5 п. п.

Обеспечение по кредиту на период строительства — земельный участок и поручительство физического лица.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Пилотная программа льготной ипотеки на строительство жилья самими заёмщиками была запущена Правительством РФ в начале июня, и Сбербанк одним из первых приступил к ее реализации. По оценкам аналитиков рынка, эта мера господдержки позволит дополнительно построить около миллиона квадратных метров жилья, это значит, еще несколько тысяч российских семей смогут переехать в собственный дом».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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