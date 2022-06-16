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Сбер выпустил кредитные бизнес-карты «Мир»

Корпоративным клиентам Сбера теперь доступны кредитные бизнес-карты платёжной системы «Мир». Подать заявку на оформление карты с пластиком или без можно дистанционно в интернет-банке СберБизнес. В ближайшее время появится возможность дозаказать пластиковый носитель к уже выпущенной карте, а держатели бизнес-карт других платёжных систем смогут дополнительно выпустить карту «Мир» к существующему кредитному счёту.

Кредитная бизнес-карта Сбера предполагает базовый льготный период в течение 100 дней и бесплатное обслуживание на протяжении всего срока действия карты (для клиентов, выпустивших бизнес-карты c 05.04.2021). Кроме этого, при совершении покупок у партнёров банка льготный период может быть увеличен до 365 дней.

Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:

«Сбер всегда стремится предложить своим клиентам самые актуальные и необходимые инструменты для ведения бизнеса. Кредитная бизнес-карта «Мир» позволит предпринимателям использовать больше возможностей и вести бизнес более экономно. С такой картой клиентам Сбера становятся доступны повышенные скидки у партнёров на необходимые малому бизнесу товары и услуги, а также увеличенный грейс-период до 365 дней».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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