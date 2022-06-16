23% женщин-предпринимателей видят в уходе зарубежных компаний возможности для развития бизнеса – исследование

Банк «Открытие» и Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России» представляют результаты новой, 9-й волны исследования Индекса женского предпринимательства (Women Business Index, WBI). Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ1.
В новой экономической реальности Индекс женского предпринимательства (Women Business Index, WBI) демонстрирует незначительное снижение относительно уровня предыдущего года — с 71,1 пункта в третьем квартале 2021 года (8-я волна) до 69,8 пункта на конец первого квартала 2022 года (9-я волна). Это существенно меньше, чем предыдущее снижение Индекса в 2020 году, вызванное пандемией COVID-19 — тогда его значение снизилось с 69,4 п.п. в четвертом квартале 2019 года (6-я волна) до 60,1 пункта в третьем квартале 2020 года (7-я волна).
Индекс WBI показывает уровень благоприятности деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в России. Индекс объединяет три показателя с отдельными тематическими блоками вопросов: «Культура предпринимательства», «Предпринимательская экосистема», «Личные качества». Значение Индекса WBI выше 50 пунктов указывает на благоприятную среду, а ниже 50 пунктов — на неблагоприятную. Шкала Индекса — от 0 до 100 пунктов.
В исследовании приняли участие как женщины-предприниматели (опрошено 300 руководителей/владельцев предприятий сегмента МСП), так и женщины, не являющиеся предпринимателями (500 жителей России женского пола в возрасте от 18 до 60 лет). Выборка предприятий строилась по показателям размера и отрасли бизнеса согласно данным Росстат.
На снижение Индекса WBI в марте 2022 года повлияло, в первую очередь, снижение показателя среди женщин, не имеющих своего бизнеса: выросла доля тех, кто считает, что возможностей для открытия и ведения бизнеса стало меньше (частный Индекс «Культура предпринимательства» сократился на 5,6 п. до 78,7 п.). При этом женщины-предприниматели более стабильны в оценках культуры предпринимательства в России, падение показателя — меньше, чем среди женщин, не имеющих своего бизнеса (снижение на 0,6 п. до 72,2 п.).
Более половины предпринимательниц (52%) ощутили на своем бизнесе негативный эффект от введенных зарубежных санкций. 38% указали, что санкции не оказали влияния на работу их компании, 8% смогли извлечь пользу из введенных ограничений (подробнее — в таблице № 1). При этом 23% предпринимательниц увидели возможности для развития своего бизнеса в условиях ухода зарубежных компаний с российского рынка.
Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели в новых социально-экономических условиях, связаны со снижением выручки (52%) и спроса на продукты и услуги компании (29%), а также с проблемами поставок и ростом цен на сырьё (37%). Подробнее — в таблице № 2.
Половина предпринимательниц (49%) считают, что их предприятие будет испытывать потребность в дополнительном финансировании в ближайшие полгода. При этом 40% предпринимательниц ожидают осложнения процесса привлечения дополнительных финансовых ресурсов в ближайшие полгода.
Почти половина женщин-предпринимателей (43%) получали дополнительное образование или проходили курсы/тренинги в области организации или развития бизнеса. Онлайн-обучение через образовательные платформы, специализированные сайты с курсами — самый удобный формат обучения (66%), а интернет-маркетинг (15%) и программирование (12%) — самые востребованные направления дополнительного образования среди предпринимательниц.
Топ-5 причин, по которым женщины-предпринимателей решили заняться бизнесом:
- Желание улучшить материальное положение (57%)
- Желание свободно распоряжаться собой и своим временем (50%)
- Желание принимать самостоятельные решения и не иметь начальников, кроме себя (45%)
- Желание профессионально самореализоваться (22%)
- Вдохновение от примера других женщин (20%)
Надия Черкасова, заместитель президента — председателя правления банка «Открытие», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России»:
«Женщины-предприниматели демонстрируют высокий уровень адаптивности к изменившимся экономическим реалиями, как и весь сегмент малого бизнеса. Безусловно, предприниматели столкнулись с трудностями и необходимостью перестраивать цепочки поставок и устоявшиеся бизнес-модели. 53% опрошенных отметили, что санкции оказали негативное влияние на бизнес, при этом 23% видят возможности для развития новых направлений взамен ушедших брендов. Кроме того, текущая ситуация способствует переходу людей из найма в свой собственный бизнес. Индекс отражает, что продолжает расти интерес к созданию бизнеса в новых освободившихся нишах. И особенно актуальными становятся программы финансирования стартового капитала и кредитование в целом — на фоне снижения ключевой ставки».
Таблица 1. «Как повлияли на работу Вашей компании зарубежные санкции, введённые против России и отдельных российских корпораций?», в % от всех опрошенных женщин-предпринимателей
|
|
%
|
Очень позитивно
|
2
|
Скорее позитивно
|
6
|
Не оказали влияния
|
38
|
Скорее негативно
|
37
|
Крайне негативно
|
15
|
Затрудняюсь ответить
|
2
Таблица 2. «С какими проблемами столкнулась Ваша компания в связи с текущей экономической ситуацией и введением санкций?»*, в % от всех опрошенных женщин-предпринимателей
|
|
%
|
Снижение выручки
|
52
|
Проблемы с поставками и ценами на товары АХО (бумага, чековая лента)
|
37
|
Падение спроса на продукты и услуги компании
|
29
|
Сокращение числа поставщиков, сложности с подрядчиками
|
27
|
Проблемы с поставками и ценами на сырьё, комплектующие
|
24
|
Удорожание кредитных ресурсов
|
15
|
Увеличение кредитной нагрузки
|
10
|
Сложности с платежами по международным сделкам
|
9
|
Нарушение ключевых логистических цепочек
|
9
|
Блокировка используемых цифровых платформ и ПО
|
8
|
Сложности с персоналом
|
4
|
Не столкнулись ни с какими проблемами
|
14
* Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли дать несколько вариантов ответа.
Таблица 3. Динамика Индекса женской предпринимательской активности (WBI)
|
|
I волна (2-я пол. 2015)
|
II волна (1-я пол. 2016)
|
III волна (1-я пол. 2017)
|
IV волна (2-я пол. 2017)
|
V волна (2-я пол. 2018)
|
VI волна (1-я пол. 2019)
|
VII волна (2-я пол. 2020)
|
VIII волна (2-я пол. 2021)
|
IX волна (1-я пол. 2022)
|
WBI в целом
|
55,9
|
56,8
|
58,7
|
69,2
|
69,4
|
69,4
|
60,1
|
71,1
|
69,8
|
Частный индекс «Культура предпринимательства»
|
75,2
|
65,6
|
66,3
|
71,2
|
81,3
|
79,6
|
64,4
|
79,7
|
76,1
|
Частный индекс «Личные качества»
|
63,2
|
67,8
|
66,7
|
66,8
|
76,3
|
78
|
72,5
|
76,8
|
75,9
|
Частный индекс «Предпринимательская экосистема»
|
47
|
50,1
|
53,5
|
57,6
|
63,2
|
62,7
|
54,5
|
66,4
|
65,7
1 Исследование проведено Аналитическим центром НАФИ в марте 2022 г