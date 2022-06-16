23% женщин-предпринимателей видят в уходе зарубежных компаний возможности для развития бизнеса – исследование

Банк «Открытие» и Комитет по развитию женского предпринимательства «Опоры России» представляют результаты новой, 9-й волны исследования Индекса женского предпринимательства (Women Business Index, WBI). Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ1.

В новой экономической реальности Индекс женского предпринимательства (Women Business Index, WBI) демонстрирует незначительное снижение относительно уровня предыдущего года — с 71,1 пункта в третьем квартале 2021 года (8-я волна) до 69,8 пункта на конец первого квартала 2022 года (9-я волна). Это существенно меньше, чем предыдущее снижение Индекса в 2020 году, вызванное пандемией COVID-19 — тогда его значение снизилось с 69,4 п.п. в четвертом квартале 2019 года (6-я волна) до 60,1 пункта в третьем квартале 2020 года (7-я волна).

Индекс WBI показывает уровень благоприятности деловой и социальной среды для развития женского предпринимательства в России. Индекс объединяет три показателя с отдельными тематическими блоками вопросов: «Культура предпринимательства», «Предпринимательская экосистема», «Личные качества». Значение Индекса WBI выше 50 пунктов указывает на благоприятную среду, а ниже 50 пунктов — на неблагоприятную. Шкала Индекса — от 0 до 100 пунктов.

В исследовании приняли участие как женщины-предприниматели (опрошено 300 руководителей/владельцев предприятий сегмента МСП), так и женщины, не являющиеся предпринимателями (500 жителей России женского пола в возрасте от 18 до 60 лет). Выборка предприятий строилась по показателям размера и отрасли бизнеса согласно данным Росстат.

На снижение Индекса WBI в марте 2022 года повлияло, в первую очередь, снижение показателя среди женщин, не имеющих своего бизнеса: выросла доля тех, кто считает, что возможностей для открытия и ведения бизнеса стало меньше (частный Индекс «Культура предпринимательства» сократился на 5,6 п. до 78,7 п.). При этом женщины-предприниматели более стабильны в оценках культуры предпринимательства в России, падение показателя — меньше, чем среди женщин, не имеющих своего бизнеса (снижение на 0,6 п. до 72,2 п.).

Более половины предпринимательниц (52%) ощутили на своем бизнесе негативный эффект от введенных зарубежных санкций. 38% указали, что санкции не оказали влияния на работу их компании, 8% смогли извлечь пользу из введенных ограничений (подробнее — в таблице № 1). При этом 23% предпринимательниц увидели возможности для развития своего бизнеса в условиях ухода зарубежных компаний с российского рынка.

Наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели в новых социально-экономических условиях, связаны со снижением выручки (52%) и спроса на продукты и услуги компании (29%), а также с проблемами поставок и ростом цен на сырьё (37%). Подробнее — в таблице № 2.

Половина предпринимательниц (49%) считают, что их предприятие будет испытывать потребность в дополнительном финансировании в ближайшие полгода. При этом 40% предпринимательниц ожидают осложнения процесса привлечения дополнительных финансовых ресурсов в ближайшие полгода.

Почти половина женщин-предпринимателей (43%) получали дополнительное образование или проходили курсы/тренинги в области организации или развития бизнеса. Онлайн-обучение через образовательные платформы, специализированные сайты с курсами — самый удобный формат обучения (66%), а интернет-маркетинг (15%) и программирование (12%) — самые востребованные направления дополнительного образования среди предпринимательниц.

Топ-5 причин, по которым женщины-предпринимателей решили заняться бизнесом:

Желание улучшить материальное положение (57%)

Желание свободно распоряжаться собой и своим временем (50%)

Желание принимать самостоятельные решения и не иметь начальников, кроме себя (45%)

Желание профессионально самореализоваться (22%)

Вдохновение от примера других женщин (20%)

Надия Черкасова, заместитель президента — председателя правления банка «Открытие», председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России»:

«Женщины-предприниматели демонстрируют высокий уровень адаптивности к изменившимся экономическим реалиями, как и весь сегмент малого бизнеса. Безусловно, предприниматели столкнулись с трудностями и необходимостью перестраивать цепочки поставок и устоявшиеся бизнес-модели. 53% опрошенных отметили, что санкции оказали негативное влияние на бизнес, при этом 23% видят возможности для развития новых направлений взамен ушедших брендов. Кроме того, текущая ситуация способствует переходу людей из найма в свой собственный бизнес. Индекс отражает, что продолжает расти интерес к созданию бизнеса в новых освободившихся нишах. И особенно актуальными становятся программы финансирования стартового капитала и кредитование в целом — на фоне снижения ключевой ставки».

Таблица 1. «Как повлияли на работу Вашей компании зарубежные санкции, введённые против России и отдельных российских корпораций?», в % от всех опрошенных женщин-предпринимателей

% Очень позитивно 2 Скорее позитивно 6 Не оказали влияния 38 Скорее негативно 37 Крайне негативно 15 Затрудняюсь ответить 2

Таблица 2. «С какими проблемами столкнулась Ваша компания в связи с текущей экономической ситуацией и введением санкций?»*, в % от всех опрошенных женщин-предпринимателей

% Снижение выручки 52 Проблемы с поставками и ценами на товары АХО (бумага, чековая лента) 37 Падение спроса на продукты и услуги компании 29 Сокращение числа поставщиков, сложности с подрядчиками 27 Проблемы с поставками и ценами на сырьё, комплектующие 24 Удорожание кредитных ресурсов 15 Увеличение кредитной нагрузки 10 Сложности с платежами по международным сделкам 9 Нарушение ключевых логистических цепочек 9 Блокировка используемых цифровых платформ и ПО 8 Сложности с персоналом 4 Не столкнулись ни с какими проблемами 14

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли дать несколько вариантов ответа.

Таблица 3. Динамика Индекса женской предпринимательской активности (WBI)

I волна (2-я пол. 2015) II волна (1-я пол. 2016) III волна (1-я пол. 2017) IV волна (2-я пол. 2017) V волна (2-я пол. 2018) VI волна (1-я пол. 2019) VII волна (2-я пол. 2020) VIII волна (2-я пол. 2021) IX волна (1-я пол. 2022) WBI в целом 55,9 56,8 58,7 69,2 69,4 69,4 60,1 71,1 69,8 Частный индекс «Культура предпринимательства» 75,2 65,6 66,3 71,2 81,3 79,6 64,4 79,7 76,1 Частный индекс «Личные качества» 63,2 67,8 66,7 66,8 76,3 78 72,5 76,8 75,9 Частный индекс «Предпринимательская экосистема» 47 50,1 53,5 57,6 63,2 62,7 54,5 66,4 65,7

1 Исследование проведено Аналитическим центром НАФИ в марте 2022 г