Наталья Третьяк приняла участие в работе форума «Устойчивое будущее»

В рамках программы Петербургского международного экономического форума Газпромбанк принял участие в форуме «Устойчивое будущее», организованном фондом «Контент» при поддержке Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк выступила модератором сессии «Гуманизация капитализма: усилия бизнеса в решении социальных вызовов», посвященной поиску баланса между экономической выгодой и пользой для общества при внедрении в компаниях устойчивых практик. Спикеры обсудили роль бизнеса в развитии городов и регионов, создании социальной инфраструктуры и поддержки молодежи. Также участники оценили роль технологий в решении социальных вопросов и потенциальные риски, которые может повлечь их широкое внедрение.

Кроме того, Наталья Третьяк в качестве спикера приняла участие в сессии «Ответственный бизнес меняет курс: как расставляем приоритеты в новых условиях». Одной из ключевых тем дискуссии стало смещение фокуса с экологической повестки на социальные проблемы и вопросы грамотного кризисного управления. Так, в частности участники сделали вывод, что человек и развитие комфортной среды для него становятся одновременно и объектами устойчивой трансформации, и ее инструментами.

«Устойчивая повестка в России останется актуальной в том числе на фоне нарастающей роли социальных факторов. В текущей ситуации перед российскими компаниями стоит задача по развитию человеческого капитала, а также по управлению потенциальными социальными рисками. Важно понимать, что это не только вынужденная мера, но и перспективная инвестиция для бизнеса и государства. За последние полтора года сложилось достаточно эффективное взаимодействие регуляторов и компаний из разных секторов по вопросам устойчивой повестки, и это сотрудничество необходимо продолжать развивать», – прокомментировала Наталья Третьяк.

Форум «Устойчивое будущее» — площадка для прямого диалога международного уровня, объединяющая представителей органов власти, корпораций и экспертных сообществ для совместного поиска практических предложений по решению ключевых вопросов в области устойчивого развития страны и ESG-трансформации. В 2022 году за три дня мероприятия запланировано шесть деловых сессий с участием 30 спикеров.