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Кредитная карта Дальневосточного банка - в ТОП-10 кредитных продуктов

Кредитная карта МИР «120 дней» Дальневосточного банка заняла 6 место в рейтинге лучших кредитных карт с льготным периодом. Она позволяет использовать дополнительные средства 120 дней без процентов*. Кредитный лимит — до 1 000 000 рублей. Кроме того, по карте начисляется кешбэк до 20% за покупки у партнеров программы лояльности «Мир». ** Стоимость выпуска — 1500 рублей, годовое обслуживание — бесплатно.

Подробнее на сайте Brobank.ru

*Льготный период составляет 120 календарных дней и начинается с даты, следующей за датой образования первой задолженности по Кредиту, либо образования новой задолженности по Кредиту не ранее дня, следующего за днем полного погашения предыдущей задолженности. Процентная ставка без использования льготного периода — 24%.

**Подробности и список партнеров на www.privetmir.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
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