Как выживать бизнесу Приангарья в кризисных условиях и повысить инвестиционную привлекательность

МТС продолжает цикл вебинаров в помощь бизнесу. Эксперты компании делятся опытом с владельцами и руководителями компаний: в июне на бесплатных онлайн-занятиях они расскажут, как выживать предпринимателю в кризисных ситуациях, как повысить инвестиционную привлекательность жилья и на что обратить внимание при выборе системы управления автопарком, рассказали SIA.RU в компании.
Ближайший вебинар состоится уже 16 июня.
Как выживать предпринимателю в кризисных ситуациях
Для кого:
- Всем, кто занят в сфере малого и среднего бизнеса, стремится сохранить и развить свое дело, выбрать новый вектор развития и использовать эффективные инструменты.
Вы узнаете:
- Актуальные тренды банковской сферы
- Финансовые продукты, которые востребованы сегодня
- Оптимизация издержек бизнеса
- Дата и время начала: 16 июня 16:00 (иркутское время)
- Регистрация и подробная информация здесь.
Цифровая недвижимость: Как повысить привлекательность и найти новые источники дохода
Для кого:
- Деволоперам и застройщикам
- Домофонным компаниям
- Руководителям Управляющих организаций
Вы узнаете:
- Как повысить инвестиционную привлекательность жилья для конечных покупателей квартир
- Как найти маркет-дифференциаторы для застройщика
- Как сократить размер дебиторской задолженности Управляющих организаций от 3 до 10%
- Как оптимизировать работу диспетчерской службы
- Как повысить свои доходы по платным заявкам населения на услуги ЖКХ
Дата и время начала: 23 июня 15:00 (иркутское время)
Регистрация здесь
Как не ошибиться в выборе системы управления автопарком и мобильными сотрудниками
Для кого:
- Владельцам и управляющим корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений
- Флит менеджерам, старшим механикам, логистам
- Сотрудникам, отвечающим за работу персонала вне офиса
- Руководителям служб эксплуатации зданий и оборудования
- Руководителям служб безопасности компании
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Вы узнаете:
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Дата и время начала: 29 июня 15:00 (иркутское время)
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