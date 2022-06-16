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Как выживать бизнесу Приангарья в кризисных условиях и повысить инвестиционную привлекательность

МТС продолжает цикл вебинаров в помощь бизнесу. Эксперты компании делятся опытом с владельцами и руководителями компаний: в июне на бесплатных онлайн-занятиях они расскажут, как выживать предпринимателю в кризисных ситуациях, как повысить инвестиционную привлекательность жилья и на что обратить внимание при выборе системы управления автопарком, рассказали SIA.RU в компании.

Ближайший вебинар состоится уже 16 июня.

Как выживать предпринимателю в кризисных ситуациях

Для кого:

  • Всем, кто занят в сфере малого и среднего бизнеса, стремится сохранить и развить свое дело, выбрать новый вектор развития и использовать эффективные инструменты.

Вы узнаете:

  • Актуальные тренды банковской сферы
  • Финансовые продукты, которые востребованы сегодня
  • Оптимизация издержек бизнеса
  • Дата и время начала: 16 июня 16:00 (иркутское время)
  • Регистрация и подробная информация здесь. 

Цифровая недвижимость: Как повысить привлекательность и найти новые источники дохода

Для кого:

  • Деволоперам и застройщикам
  • Домофонным компаниям
  • Руководителям Управляющих организаций

Вы узнаете:

  • Как повысить инвестиционную привлекательность жилья для конечных покупателей квартир
  • Как найти маркет-дифференциаторы для застройщика
  • Как сократить размер дебиторской задолженности Управляющих организаций от 3 до 10%
  • Как оптимизировать работу диспетчерской службы
  • Как повысить свои доходы по платным заявкам населения на услуги ЖКХ

Дата и время начала: 23 июня 15:00 (иркутское время)

Регистрация здесь  

Как не ошибиться в выборе системы управления автопарком и мобильными сотрудниками

Для кого:

  • Владельцам и управляющим корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений
  • Флит менеджерам, старшим механикам, логистам
  • Сотрудникам, отвечающим за работу персонала вне офиса
  • Руководителям служб эксплуатации зданий и оборудования
  • Руководителям служб безопасности компании

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Вы узнаете:

  • Чем системы управления автопарком отличаются от систем мониторинга транспорта
  • На что обратить внимание при выборе системы управления автопарком
  • Как решение «Мобильные сотрудники Транспорт» помогает сократить расходы на содержание корпоративного автопарка на 30% и повысить эффективность работы автопарка на 25%

Дата и время начала: 29 июня 15:00 (иркутское время)

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