Как выживать бизнесу Приангарья в кризисных условиях и повысить инвестиционную привлекательность

МТС продолжает цикл вебинаров в помощь бизнесу. Эксперты компании делятся опытом с владельцами и руководителями компаний: в июне на бесплатных онлайн-занятиях они расскажут, как выживать предпринимателю в кризисных ситуациях, как повысить инвестиционную привлекательность жилья и на что обратить внимание при выборе системы управления автопарком, рассказали SIA.RU в компании.

Ближайший вебинар состоится уже 16 июня.

Как выживать предпринимателю в кризисных ситуациях

Для кого:

Всем, кто занят в сфере малого и среднего бизнеса, стремится сохранить и развить свое дело, выбрать новый вектор развития и использовать эффективные инструменты.

Вы узнаете:

Актуальные тренды банковской сферы

Финансовые продукты, которые востребованы сегодня

Оптимизация издержек бизнеса

Дата и время начала: 16 июня 16:00 (иркутское время)

Регистрация и подробная информация здесь.

Цифровая недвижимость: Как повысить привлекательность и найти новые источники дохода

Для кого:

Деволоперам и застройщикам

Домофонным компаниям

Руководителям Управляющих организаций

Вы узнаете:

Как повысить инвестиционную привлекательность жилья для конечных покупателей квартир

Как найти маркет-дифференциаторы для застройщика

Как сократить размер дебиторской задолженности Управляющих организаций от 3 до 10%

Как оптимизировать работу диспетчерской службы

Как повысить свои доходы по платным заявкам населения на услуги ЖКХ

Дата и время начала: 23 июня 15:00 (иркутское время)

Регистрация здесь

Как не ошибиться в выборе системы управления автопарком и мобильными сотрудниками

Для кого:

Владельцам и управляющим корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений

Флит менеджерам, старшим механикам, логистам

Сотрудникам, отвечающим за работу персонала вне офиса

Руководителям служб эксплуатации зданий и оборудования

Руководителям служб безопасности компании

Вы узнаете:

Чем системы управления автопарком отличаются от систем мониторинга транспорта

На что обратить внимание при выборе системы управления автопарком

Как решение «Мобильные сотрудники Транспорт» помогает сократить расходы на содержание корпоративного автопарка на 30% и повысить эффективность работы автопарка на 25%

Дата и время начала: 29 июня 15:00 (иркутское время)

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