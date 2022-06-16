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Новый подъем заболеваемости коронавирусом допустил российский представитель ВОЗ

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Об этом в интервью «Известиям» рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

 «Эти прогнозы [роста заболеваемости – прим. ред.] я оставлю эпидемиологам. Но, учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело», – говорит Вуйнович.

Она подчеркнула, что сейчас сильнее будет проявляться и эпидемия гриппа.

«Сейчас, когда мир снова открывается, нужно следить за обоими вирусами и защищать самых уязвимых. Я имею в виду людей с пониженным иммунитетом, людей старше 60 лет, детей, беременных женщин», – заключил эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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