Новый подъем заболеваемости коронавирусом допустил российский представитель ВОЗ

Об этом в интервью «Известиям» рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Эти прогнозы [роста заболеваемости – прим. ред.] я оставлю эпидемиологам. Но, учитывая, что большое число людей не встретилось с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело», – говорит Вуйнович.

Она подчеркнула, что сейчас сильнее будет проявляться и эпидемия гриппа.

«Сейчас, когда мир снова открывается, нужно следить за обоими вирусами и защищать самых уязвимых. Я имею в виду людей с пониженным иммунитетом, людей старше 60 лет, детей, беременных женщин», – заключил эксперт.