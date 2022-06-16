Новости

ИГУ вошел в топ-20 российских вузов по уровню зарплат выпускников в IT

Рейтинги по уровню зарплат молодых специалистов Superjob составлены на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников.

По представленным данным (есть у SIA.RU) размер заработной платы, на которую может претендовать в Москве специалист, окончивший Иркутский государственный университет, составляет 110 000 рублей, с прошлого года зарплаты выросли на 20 000 рублей. Также в рейтинге приведен показатель выпускников, оставшихся в городе обучения — для ИГУ он составляет 70 %. Средний бал для поступления в учебное заведение в 2021 году был равен 72,9 балла.

В ИГУ профессию айтишника получают в Институте математики и информационных технологий (ИМИТ) и на факультете бизнес-коммуникаций и информатики (ФБКИ).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
«Знакомить туристов с Байкалом должен тот, кто живет здесь». Экскурсоводы Иркутской области готовятся к аттестации
«Карты желаний» или строгий расчет? В чем секрет успеха женского предпринимательства
Новые горизонты для деловых и активных
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании