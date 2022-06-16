Иркутская и Ленинградская области заключили соглашение о сотрудничестве

На Петербургском международном экономическом форуме между Иркутской и Ленинградской областями подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах. Подписи под документом поставили губернаторы Игорь Кобзев и Александр Дрозденко.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Основные направления взаимодействия двух регионов – промышленность, привлечение инвестиций, сельское хозяйство, здравоохранение, культура, наука, образование, социальная защита и занятость населения, молодежная политика, спорт, туризм, охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности, государственный ветеринарный контроль и здоровье животных, жилищно-коммунальная инфраструктура, строительство и архитектура, реализация государственной национальной политики.



– На сегодняшний день такие сферы, как торговля, сельское хозяйство, туризм представляются перспективными для сотрудничества между нашими регионами. Иркутская область заинтересована во взаимодействии в сферах животноводства и рыбохозяйственной деятельности, агротуризма. Уверен, что подписание соглашения позволит укрепить межрегиональные связи и реализовать задуманные планы на благо жителей наших регионов, – подчеркнул Игорь Кобзев.



– Несмотря на расстояние, Ленинградская и Иркутская области очень похожи: и структурой промышленности, и сельским хозяйством, и численностью населения. Но самое главное, у нас одна цель – повышение качества жизни населения наших регионов, и в этом направлении мы будем совместно работать, обмениваться опытом, лучшими практиками в социальной и экономической сферах, – сказал Александр Дрозденко.



На встрече глава Приангарья отметил, что в настоящее время из Иркутской области в Ленинградскую завозятся в основном пиломатериалы. Структура поставок может быть расширена. Регион готов предложить продукцию пищевой промышленности, включая бутилированную воду, переработанные дары леса, БАДы, мучные кондитерские изделия длительного хранения.



– Важно создавать благоприятные условия для работы предприятий, для инвестирования в сферы экономики, представляющие взаимный интерес, – отметил Игорь Кобзев.