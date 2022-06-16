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Запрет на полеты в южные регионы России продлен до 24 июня

Он действует на 11 регионов.

Временно ограничены полеты в аэропорты:

  • Анапы,
  • Белгорода,
  • Брянска,
  • Воронежа,
  • Геленджика,
  • Краснодара,
  • Курска,
  • Липецка,
  • Ростова-на-Дону,
  • Симферополя,
  • Элиста.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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