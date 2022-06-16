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Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с группой компаний «МИЦ»

В рамках XXV Петербургского Международного Экономического Форума банк «Открытие» и ГК МИЦ заключили соглашение о сотрудничестве, рассказали SIA.RU в компании.

Проектное финансирование строительства жилой недвижимости, реализация зарплатных проектов, страхование рисков и расчетное обслуживание выбраны приоритетными направлениями сотрудничества в рамках соглашения. Соглашение будет действовать три года с возможностью автоматического продления.

«ГК МИЦ работает с банком «Открытие» не первый год. Сегодня мы сделали важный шаг в развитии долгосрочных и перспективных отношений между нашими компаниями. Соглашение значительно расширит круг взаимодействия и позволит удовлетворить потребности наших клиентов в качественных банковских инструментах», – отметили в группе компаний «МИЦ».

«Уверены, что подписание соглашения послужит началом для реализации проектного финансирования строительства жилой недвижимости ГК МИЦ в банке «Открытие» и даст возможность улучшить жилищные условия жителям Московского региона», – прокомментировали в банке «Открытие».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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