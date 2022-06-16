«Они окажутся на автомобильном кладбище» – Илон Маск о конкурентах в отрасли электромобилей

Во время интервью с Клубом владельцев Tesla Кремниевой долины генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что Lucid Motors и Rivian, два американских стартапа по производству электромобилей, находятся на грани банкротства. Он рекомендовал им сократить расходы.

– Если что-то существенно не изменится с Rivian и Lucid, они обе обанкротятся. Эти компании идут к банкротству. Я надеюсь, что они смогут что-то сделать, но если они не смогут резко сократить свои расходы, у них будут большие проблемы, и они окажутся на автомобильном кладбище, как и все остальные, за исключением Tesla и Ford, – заявил Маск.

Комментируя повышение Rivian цен на свои электромобили, он подчеркнул, что, когда вы повышаете цену, вы «в геометрической прогрессии сокращаете количество людей, которые могут позволить себе эти автомобили».