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Вебинар «Особенности работы на Wildberries» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Особенности работы на Wildberries», который пройдет 21 июня 2022 года в 11:00 мск, рассказали SIA.RU в банке.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на веб-странице регистрации, или ее мобильной версии. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Александр Голутвин, бизнес-консультант по повышению производительности и эффективности бизнеса, эксперт по управлению проектами, действующий предприниматель.

На вебинаре поговорим о нюансах работы на Wildberries, рассмотрим основные ошибки начинающих селлеров, разберём механизм привлечения инвестиций для торговли.

На встрече обсудим следующие основные вопросы:

  • Особенности торговли на площадке Wildberries.
  • Способы привлечения инвестиций.

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Мастер-класс будет полезен для действующих предпринимателей и тех, кто планирует открывать собственный бизнес Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 2 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров  в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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