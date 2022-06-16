Эльвира Набиуллина заявила о необходимости переосмысления ценности экспорта и снятии валютных ограничений

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ, заявила о необходимости переосмыслить ценность экспорта, переориентировать производство на внутренний рынок и повышать степень переработки. Она высказалась за снятие большинства валютных ограничений.

– Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт с премией. И в этих условиях, конечно, на мой взгляд, нужно переосмыслить, то, о чем мы тоже говорили, но не продвигали — выгоды от экспорта, – подчеркнула Эльвира Набиуллина.



По мнению главы ЦБ, использование средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета РФ – это возврат средств в экономику, а не эмиссионное финансирование.



Она подчеркнула, что Банк России не будет принуждать банки кредитовать невозвратные или слишком рискованные проекты, но готов «выпустить» часть рисков в банковскую систему.