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Эльвира Набиуллина заявила о необходимости переосмысления ценности экспорта и снятии валютных ограничений

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ, заявила о необходимости переосмыслить ценность экспорта, переориентировать производство на внутренний рынок и повышать степень переработки. Она  высказалась за снятие большинства валютных ограничений.

– Мы как страна на текущий момент теряем от участия в международном разделении труда, потому что экспорт у нас с дисконтом, а импорт с премией. И в этих условиях, конечно, на мой взгляд, нужно переосмыслить, то, о чем мы тоже говорили, но не продвигали — выгоды от экспорта, – подчеркнула Эльвира Набиуллина.

По мнению главы ЦБ,  использование средств Фонда национального благосостояния на покрытие дефицита бюджета РФ –  это возврат средств в экономику, а не эмиссионное финансирование.

Она подчеркнула, что  Банк России не будет принуждать банки кредитовать невозвратные или слишком рискованные проекты, но готов «выпустить» часть рисков в банковскую систему.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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