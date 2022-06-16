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Сбер запустит льготную ипотеку для самозанятых

Сбер расширит количество категорий граждан, которые могут получить ипотечный кредит по государственным программам «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека». Как отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв в ходе Петербургского международного экономического форума, эти льготные программы станут доступны и самозанятым с 21 июня. Для этого гражданам необходимо зарегистрироваться в сервисе Сбера «Своё дело» и получать профессиональный доход на карту Сбера либо подтвердить свою платёжеспособность справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).

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Для самозанятых действуют те же условия госпрограмм, что и для граждан, работающих по найму. Единственное исключение — минимальный размер первоначального взноса от 30%. Приобрести по данным программам можно жильё в новостройке, а также для программы «Дальневосточная ипотека» в моногородах и сельских поселениях ДФО приобретение на вторичном рынке.. Предложение не распространяется на индивидуальное жилищное строительство или рефинансирование.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня в России пять миллионов официальных зарегистрированных самозанятых, то есть людей, которые получают профессиональный доход и пользуются преимуществами специального налогового режима. Это огромная аудитория, и мы рады предоставить нашим самозанятым клиентам уникальную возможность оформить льготную ипотеку по сниженной ставке: от 1,5% по "Дальневосточной ипотеке", от 5,7% по "Семейной ипотеке" и от 8,7% по программе "Господдержка"».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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