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Гостиница Marriott в Иркутске откроется под новым брендом

Ранее компания Marriott International заявила об уходе из России.

Отель под брендом международной компании открыли в Иркутске в 2011 году, но в 2020-м управление полностью перешло к ГК «Истлэнд».

«Несмотря на то, что сеть Marriott уходит с российского рынка, отели остаются. Группа компаний «Истлэнд» уже два года является собственником и управляет отелем «Courtyard by Marriott Irkutsk City Center». Приостановка в России операционной деятельности Marriott International не оказывает существенного влияния на функционирование нашего отеля», – передает IRK.RU цитату директора ГК «Истлэнд» Екатерины Белезяковой.

Напомним, что 4 июня сеть гостиниц Marriott заявила об уходе из России. Компания больше не могла продолжать работу в условиях ограничений США, Великобританией и ЕС.  Marriott International, по данным на начало января 2019 года, владела 29 гостиницами в 13 регионах России с общим номерным фондом в 6543 комнаты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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