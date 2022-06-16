Иркутская область и Корпорация «Туризм.РФ» подписали дополнительное соглашение по развитию туризма

В нем определены земельные участки, на которых будет возводиться туристическая инфраструктура. Соглашение подписали Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов во время Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни в Северной столице. Документ подписан в присутствии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

– По поручению Президента РФ необходимо ускорить создание туристической инфраструктуры. Мы благодарны тем субъектам, которые активно выполняют поручение Президента. Это сложная и ответственная работа, но необходимо, чтобы у наших граждан были прекрасные условия для отдыха в нашей стране. Природные условия у нас вне конкуренции, дело за малым – создать достойные конкурентно способные условия, чтобы наши туристы могли отдыхать у нас, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Новое соглашение дополняет документ, подписанный в июле 2021 года. Главная цель подписания Дополнительного соглашения – формирование перечня земельных участков, в границах которых АО «Корпорация «Туризм.РФ» разрабатывает или планирует разрабатывать мастер-планы развития туристских территорий Иркутской области. По предложению Корпорации в проект Дополнительного соглашения в качестве сторон включены Слюдянский, Ольхонский и Иркутский районы, на территории которых «Туризм.РФ» разрабатывает мастер-планы.

– Для мастер-планирования туристских территорий на Ольхоне, в «Тальцах» и Байкальске уже отобран 21 земельный участок. Ещё 34 определены в качестве потенциальных для мастер-планирования. Всё это закреплено в Дополнительном соглашении к Соглашению о сотрудничестве между Иркутской областью и Акционерным обществом «Корпорация Туризм.РФ», – рассказал Игорь Кобзев.

Напомним, работа по развитию туризма на макротерритории «Большой Байкал», куда входят остров Ольхон, город Байкальск и «Тальцы», началась в прошлом году. Предварительная концепция развития туризма на макротерритории была одобрена заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Кроме того, в 2023 и 2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 830 млн рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических территорий, в том числе тех, развитие которых планируется при поддержке АО «Корпорация «Туризм.РФ».