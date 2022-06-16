Противопожарная система не сработала при задымлении в ТРЦ «ЯркоМолл» в Иркутске

Сообщение о пожаре в одном из торговых павильонов ТРЦ «ЯркоМолл» в Иркутске поступило сегодня в 20:28 в региональное управление МЧС. Выехав на место, сотрудники обнаружили, что противопожарная система во время инцидента не сработала, сообщает пресс-служба ведомства.

«Подразделения иркутского гарнизона были направлены к месту по повышенному рангу. На момент прибытия пожарных эвакуация из торгового центра не проводилась, системы противопожарной защиты не работали», – говорится в сообщении.

При проведении разведки было установлено, что на потолке одного из торговых павильонов на третьем этаже произошло замыкание светильника без последующего горения – это послужило причиной задымления. Во время инцидента никто не пострадал.

По факту случившегося государственные инспекторы по пожарному надзору проведут проверку и дадут правовую оценку действий персонала торгового центра.