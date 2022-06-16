Американский рынок падает, российский растёт. Что происходит?

S&P 500 падает в четверг еще на 3%, обновляя минимумы с 2020 года. Российский рынок, напротив, ускорил рост, индекс РТС обновляет месячный максимум.

– Наша устойчивость к внешнему негативу, вероятно, объясняется тем, что отсутствуют продажи со стороны иностранных участников из-за запрета. Кроме того, у российских инвесторов сейчас небольшой выбор для альтернативных инвестиций и это их подталкивает к покупке отечественных акций, – отмечают аналитики БКС.

В середине торговой сессии российские акции ускорили рост. Лидирует отраслевой сектор химии и нефтехимии, прибавляющий 5,4%. Из представителей отрасли динамикой выделяются Акрон (+9,8%), ФосАгро (+5,7%). Также растет нефтегазовый сектор: акции Сургутнефтегаза +5,6%, Татнефти ап +5,2%, Лукойла +4,4%, Новатэка +4,2%, Роснефти +3,6%.