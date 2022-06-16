Даниил Трофимов из Усть-Илимска погиб во время спецоперации на Украине

Мэр Усть-Илимска Иркутской области Анна Щекина сообщила, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец города Даниил Трофимов.

«Открытый, неравнодушный, доброжелательный юноша очень любил свою семью и своих друзей. Он всегда был готов прийти на помощь тем, кто в этом нуждался, умел отстаивать свою точку зрения. Несмотря на юный возраст, Даниил был настоящим защитником своей Родины, верным присяге. Посмертно награжден орденом Мужества», – рассказала она.

Прощание с молодым человеком состоялось 15 июня.