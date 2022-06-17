Подрядчика в Иркутске уличили в продаже элементов городских детских площадок

Активисты ОНФ и жители города обнаружили на «Авито» объявления о продаже оборудования для детских площадок, демонтированных в прошлом году в Иркутске, – их выставил на продажу подрядчик, хотя обязан был утилизировать, сообщает пресс-служба мэрии.

«Технические характеристики оборудования после разборки не соответствуют нормативам, их повторное использование крайне опасно. Подрядчик был обязан утилизировать демонтированные игровые комплексы», – пояснил заместитель мэра – председатель комитета по Октябрьскому округу Георгий Комаров.

Городки располагались на теплосетях и по требованиям ресурсоснабжающих компаний подлежали демонтажу, а у ряда площадок истекал срок эксплуатации. Администрация Октябрьского округа направила обращение в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку этому факту.