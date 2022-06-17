Cбербанк и ПАО «Россети Центр» договорились сотрудничать в сфере технологий с использованием искусственного интеллекта

Сбербанк и ПАО «Россети Центр» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.

Цель соглашения — повышение эффективности деятельности сторон путём реализации совместных ИТ-продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Стороны намереваются передавать друг другу накопленный опыт работы в этой сфере. В качестве основных направлений сотрудничества заявлены: развитие роботизированных голосовых коммуникаций (робота-оператора), использующих передовые технологии в области ИИ, внедрение в «Россети Центр» продуктов экосистемы Сбера — решения в области биометрии, электронного документооборота, телемедицины, умного офиса, — взаимодействие в области информационной безопасности и многое другое.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наличие технологий с использованием искусственного интеллекта сегодня — залог динамичного и современного развития компании. Сбер, как один из лидеров применения AI в России, готов делиться своим опытом в этой сфере. В то же время мы с удовольствием будем изучать и использовать наработки наших партнёров в области искуственного интеллекта. Это та работа, которая поможет нам продвинуться в этом направлении. Уверен, что сотрудничество с компанией ʺРоссети Центрʺ будет взаимовыгодным и плодотворным».

Игорь Маковский, генеральный директор ПАО «Россети Центр» —управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»:

«Качественное взаимодействие с потребителями — важное направление в работе компаний ʺРоссети Центрʺ и ʺРоссети Центр и Приволжьеʺ, обеспечивающих электроснабжением 25 миллионов человек. Запуск робота-оператора позволил уменьшить время ожидания на линии, увеличить скорость оповещения потребителей и снизить трудозатраты персонала. Данная технология полностью отечественная, поэтому мы можем и будем развивать её, чтобы поднять информационное сопровождение нашей работы на новый, ещё более высокий уровень».