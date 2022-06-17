Банк «Открытие» и Вологодская область заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Соглашение подписано в рамках ХХV Петербургского международного экономического форума. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, рассказали SIA.RU в компании.

Основными направлениями сотрудничества банка и региона станут развитие зарплатных проектов, финансирование строительства многоквартирных жилых домов, кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, внедрение новых банковских сервисов. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии рынка современных финансовых услуг в регионе.

«Банк «Открытие» на сегодняшний день обслуживает в Вологодской области более 14 тысяч частных клиентов и почти 5,5 тысячи компаний малого и среднего бизнеса. За 2020-2021 годы субъектам малого и среднего предпринимательства региона банк «Открытие» выдал кредитов в общей сложности на 2,7 млрд руб., – отметил по итогам подписания соглашения президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. – Наш банк продолжит кредитовать малый и средний бизнес Вологодской области, а также предлагать ему современные финансовые сервисы. Кроме того, банк «Открытие» готов финансировать и различные проекты по строительству жилых комплексов. Региональный рынок строительства жилья продолжает активно развиваться, формируя устойчивый спрос на проектное финансирование и ипотеку».

«Мы договорились о кредитовании малого и среднего предпринимательства. Необходимо, чтобы бизнес и дальше развивался. Для этого нужны оборотные ресурсы. Кредитование малого и среднего бизнеса – это ниши, которые банк может занять, несмотря на конкуренцию финансовых организаций в регионе. Еще одна важная составляющая соглашения – поддержка граждан с помощью льготного кредитования», – заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.