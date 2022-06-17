Сбербанк и ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве

В рамках Петербургского международного экономического форума заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и директор Ассоциации участников рынка сферы транспорта и логистики «Цифровой транспорт и логистика» Антон Замков подписали соглашение о стратегическом партнёрстве.

Сотрудничество направлено на ускорение внедрения российских цифровых решений в транспортно-логистической отрасли, обеспечение импортозамещения и цифровой суверенитет в этой сфере, реализацию проектов отраслевой стратегии цифровой трансформации.

Среди первоочередных направлений сотрудничества сторон: внедрение электронного документооборота на транспорте, цифровых расчётных систем и сервисов в сфере пассажирских и грузовых перевозок, технологий беспилотного автомобильного транспорта, интеграции корпоративных и государственных информационных систем на транспортном комплексе, а также формирование мотивирующего правового и технического регулирования в этих сферах.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сегодня мы вместе с ассоциацией сделали важный шаг навстречу цифровому будущему. Беспилотные грузоперевозки, автоматизированный документооборот, биометрическая идентификация, другие разработки помогут нам вывести всю сферу логистики и пассажирского транспорта на новый уровень».

Антон Замков, директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»:

«Совместная работа членов ассоциации позволяет уже сегодня разрабатывать решения, которые меняют качество жизни людей, обеспечивая большую доступность для жителей нашей большой страны, а также повышая коммерческую эффективность и безопасность пассажирских и грузовых перевозок. Я уверен, что опыт и компетенции компаний Сбера как в сфере автоматизации пассажирской логистики и беспилотников, так и в части перевода перевозочных документов в электронный вид помогут реализации стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли и будут полезны всем игрокам рынка».

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) учреждена в 2019 году при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации, является центром компетенций по цифровой трансформации транспортного комплекса Российской Федерации. Её цель — создание и развитие единого мультимодального цифрового транспортного и логистического пространства на территории РФ в интересах участников рынка транспорта и логистики на основе разработки и внедрения новых цифровых технологий, а также объединения усилий и интеграции программ отраслевых компаний и государства.