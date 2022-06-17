Бонусы от СберСпасибо теперь можно обменять на скидку до 99% на покупки в сети «585*ЗОЛОТОЙ»

У участников программы лояльности СберСпасибо теперь есть возможность не только копить бонусы за покупки, но и списывать их в одной из крупнейших ювелирных сетей России «585*ЗОЛОТОЙ».

Теперь все клиенты программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы от СберСпасибо на скидку при оплате, а также получить повышенные бонусы за покупки. Единственное условие — оплачивать покупки картами Сбера и быть зарегистрированным в программе СберСпасибо.

За приобретение любых ювелирных изделий в онлайн-магазине «585*ЗОЛОТОЙ» можно получить 5% бонусами. В розничных магазинах за покупки серебряных изделий также вернётся 5% бонусами, а за любые другие ювелирные украшения или аксессуары — 3%. Кроме того, в любых розничных и онлайн-магазинах этой ювелирной сети можно обменять бонусы на скидку до 99% от стоимости любого изделия.

Подробные условия акции — на сайте программы.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо:

«Работа с партнёрами во всех сферах жизни наших клиентов — приоритет нашей программы лояльности. Вместе с коллегами из "585*ЗОЛОТОЙ" мы надеемся, что благодаря бонусам от СберСпасибо подарки станет покупать проще и приятнее, а поводов для таких покупок будет больше».

Алексей Феликсов, генеральный директор федеральной франчайзинговой сети «585*ЗОЛОТОЙ»:

«Подключив партнёрскую акцию со СберСпасибо, мы поддержали один из главных трендов этого года — выбор осознанной выгоды. "585*ЗОЛОТОЙ" постоянно работает над тем, чтобы предоставлять клиентам максимально выгодные условия и делать покупки удобными и комфортными. Доступные цены на ассортимент и разумная экономия благодаря бонусам — это именно то, что ценят наши покупатели».