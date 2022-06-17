Дополнительное соглашение по развитию туризма подписали Иркутская область и «Туризм.РФ»

Дополнительное соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов во время Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни в северной столице. Документ подписан в присутствии заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– По поручению президента РФ необходимо ускорить создание туристической инфраструктуры. Мы благодарны тем субъектам, которые активно выполняют поручение президента. Это сложная и ответственная работа, но необходимо, чтобы у наших граждан были прекрасные условия для отдыха в нашей стране. Природные условия у нас вне конкуренции, дело за малым – создать достойные конкурентные условия, чтобы наши туристы могли отдыхать у нас, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Новое соглашение дополняет документ, подписанный в июле 2021 года. Тогда Иркутская область стала первым регионом, заключившим соглашение с АО «Корпорация «Туризм.РФ» о развитии туризма, создании и развитии туристских мест, обеспечении социально-экономического развития региона и Российской Федерации.

Главная цель подписания дополнительного соглашения – формирование перечня земельных участков, в границах которых АО «Корпорация «Туризм.РФ» разрабатывает или планирует разрабатывать мастер-планы развития туристских мест Иркутской области. По предложению корпорации в проект дополнительного соглашения в качестве сторон включены Слюдянский, Ольхонский и Иркутский районы, на территории которых «Туризм.РФ» разрабатывает мастер-планы.

– Для мастер-планирования туристских территорий на Ольхоне, в «Тальцах» и Байкальске уже отобран 21 земельный участок. Ещё 34 определены в качестве потенциальных для мастер-планирования. Всё это закреплено в дополнительном соглашении к соглашению о сотрудничестве между Иркутской областью и акционерным обществом «Корпорация Туризм.РФ», – рассказал Игорь Кобзев.

Напомним, работа по развитию туризма на макротерритории «Большой Байкал», куда входят остров Ольхон, Байкальск и «Тальцы», началась в прошлом году. Предварительная концепция развития туризма на макротерритории одобрена заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко. Кроме того, в 2023 и 2024 годах Иркутская область получит из федерального бюджета более 830 млн рублей на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристических мест, в том числе тех, развитие которых планируется при поддержке АО «Корпорация «Туризм.РФ».