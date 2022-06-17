Что ожидает банковскую систему в новых экономических условиях? На ПМЭФ-2022 обсудили трансформацию банков

На Петербургском международном экономическом форуме завершилась сессия «Будущее банков: трансформация бизнес-возможностей», в которой принял участие первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Во время обсуждения спикеры ответили на актуальные вопросы: что ожидает банковскую систему в новых экономических условиях? Какие технологические инновации актуальны в условиях санкций, а какие, наоборот, отойдут на второй план? Есть ли способы снизить затраты банков за счёт формирования общей технологической инфраструктуры и цифровизации отрасли?

Кроме того, на сессии обсудили тренды новых экономических реалий и реакцию банковской системы на них, поговорили о проблеме импортозамещения иностранного ПО и перспективах развития цифрового рубля и финансовой инфраструктуры страны в целом.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Основа любой банковской системы — это надёжность и безопасность. И мы успешно обеспечили их нашим клиентам. За последние три месяца в работе финансовой системы произошли тектонические сдвиги, но благодаря действиям регулятора и решениям НСПК обычные пользователи этого даже не заметили.

Есть то, что заметно трансформируется сегодня в банковской сфере. Долгое время мы жили в логике, выстроенной платёжными системами, в которой карта — главное платёжное средство. Сейчас у нас карты остались, но вместе с ними развивается оплата по QR, биометрия и другие способы. Наша задача — предоставить клиентам все возможности.

Ещё один фактор развития — синергия частного бизнеса и государства с точки зрения цифровых сервисов. Яркий пример — интеграция СберБанк Онлайн и портала Госуслуг. Такое сотрудничество позволяет вывести качество цифровых сервисов для наших граждан на новый уровень и это направление, которое необходимо развивать».

Модератором сессии выступил Игорь Максимцев, ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета. В обсуждении также участвовали: Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку; Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «ФК Открытие»; Владимир Комлев, председатель правления, генеральный директор, АО «НСПК»; Алексей Моисеев, заместитель министра финансов Российской Федерации; Ольга Скоробогатова, первый заместитель председателя, Центральный банк Российской Федерации; Пётр Фрадков, председатель ПAO «Промсвязьбанк».