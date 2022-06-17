Сбербанк заключил соглашение с «Акрон Холдинг»

На Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк заключил соглашение о партнёрстве и долгосрочном взаимодействии с промышленно-металлургической компанией «Акрон Холдинг».

В фокусе соглашения — реализация проектов в области цветной металлургии, производства кабельно-проводниковой продукции, заготовки и переработки лома чёрных и цветных металлов, а также в сфере переработки и утилизации вторичных ресурсов и всех видов электронных отходов.

Стороны намерены осуществлять широкое взаимодействие в реализации уникальных бизнес и социальных проектов, прилагать усилия по формированию положительного имиджа друг друга для российского инвестиционного сообщества.

Предусмотрено постоянное информационное взаимодействие, а также сотрудничество с общественными организациями и экспертным сообществом. Оговаривается, что дополнительно к соглашению стороны могут подписать программу мероприятий по развитию партнёрства.