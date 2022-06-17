Ажиотажный спрос сменился спадом – аналитики Домклик – о тенденциях на рынке жилья в первом полугодии 2022 года

Домклик, сервис по поиску, покупке, продаже и аренде недвижимости экосистемы Сбера, представил аналитический отчёт о происходящем на рынке недвижимости за 6 месяцев 2022 года. Ключевой вывод: в первом квартале наблюдался нетипично высокий спрос на покупку жилья, который к апрелю-маю сменился спадом.

Эксперты аналитического центра сервиса Домклик изучили стоимость квадратного метра вторичного жилья по объявлениям о продаже на сервисе и по ипотечным сделкам, которые прошли через Сбер в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких регионах России. Везде зафиксирован повышенный спрос на жильё и как следствие, повышение цен на недвижимость в феврале–марте 2022 года и снижение спроса, падение цен на квартиры к маю 2022 года. Исключение — столичный рынок недвижимости. Здесь цены на недвижимость продолжали рост и в апреле, и в мае 2022 года.

Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик:

«Высокая активность на рынке недвижимости в феврале–марте была вызвана внешнеполитической ситуацией, непредсказуемостью курса рубля и резким изменением ставок. Продавцы стремились продать жильё по завышенным ценам, пользуясь повышенным спросом со стороны покупателей. Те, в свою очередь, старались перевести сбережения в недвижимость. Волну спроса также можно объяснить и сезонностью: традиционно к началу весны наблюдается повышение покупательской активности. В апреле–мае наблюдается снижение стоимости квадратного метра и с точки зрения сделок, и информации в объявлениях до уровня января 2022 года. Падение цен вызвано охлаждением спроса из-за выжидательной позиции населения. Немаловажную роль сыграло и восстановление курса рубля, снижение ставок ЦБ. В исследовании мы оцениваем готовность продавцов идти на уступки и насколько реально покупателю снизить цену в процессе торгов».

Подробнее о динамике роста и снижения цен по регионам можно прочитать в полной версии исследования в журнале Домклик.