Выпускники акселератора Сбера привлекли более 2,5 млрд рублей инвестиций

Стартап-экосистема Сбера оценила инвестиционную активность 80 стартапов, которые принимали участие в трёх волнах акселератора Sber500: с 2019 года выпускники заключили 56 публичных сделок объёмом 2,55 млрд рублей. Стоимость доли Сбера в портфельных стартапах, получивших сторонние инвестиции c начала 2021 года, увеличилась в 2,5 раза. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Более половины от общего количества сделок (55%) выпускники заключили со Сбером и другими корпорациями, 30% — с венчурными фондами, ещё 20% — с бизнес-ангелами. Чаще всего инвесторы вкладывались в e-comm-решения: 20% сделок от общего числа заключили стартапы в этой сфере. При этом с точки зрения суммы чеков наиболее затратными для инвесторов стали проекты в области анализа данных: они получили 65% от общей суммы инвестиций.

Помимо инвестиционных сделок, стартапы заключили свыше двух тысяч коммерческих контрактов со Сбером и другими корпорациями, которые выступили в качестве заказчиков их решений. Годовой объём выручки финалистов увеличился в среднем в 10 раз по сравнению с периодом до участия в программе.

Выпускники всех акселераторов Сбера становятся участниками стартап-сообщества. Даже после окончания программы они могут рассчитывать на помощь в продвижении проектов и взаимодействии с партнёрами и инвесторами.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Российские технологические решения всегда были востребованы во всём мире. Наша цель — наращивать потенциал использования отечественных разработок и укреплять сотрудничество с российскими фаундерами. Для этого мы поддерживаем ИТ-предпринимателей, применяя комплексный подход: это и финансовые инструменты, и передача знаний и компетенций через образовательные практики, и возможность упрощённой интеграции в экосистему Сбера и десятка наших партнёров, а также предоставление доступа к обширному сообществу стартапов».