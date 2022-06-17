ВТБ признан одним из лидеров рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП

По итогам рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП, объявленным Корпорацией МСП на полях Петербургского международного экономического форума, ВТБ получил награду за весомый вклад в развитие среднего и малого бизнеса. Общий объем закупок ВТБ у субъектов МСП за 2021 год составил 70,5 млрд рублей.

Корпорация МСП проводит рейтинг с целью выявления лидеров среди крупнейших заказчиков, оказывающих поддержку субъектам МСП, в том числе в части расширения рынков сбыта товаров и услуг, производимых субъектами МСП, и публичного освещения вклада каждого заказчика в развитие малого и среднего предпринимательства.

Рейтинг рассчитан на основе 10 показателей, среди которых общий объем закупок у субъектов МСП, количество договоров, заключенных с субъектами МСП, количество безвозмездных обучающих семинаров для субъектов МСП по Федеральному закону № 223-ФЗ с участием заказчика, доля закупок у субъектов в общем объеме закупок заказчика, уровень конкуренции в закупках среди субъектов МСП, наличие у заказчика успешных практик внедрения инновационных решений и другие.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов прокомментировал: «Мы благодарны экспертам за высокую оценку нашего вклада в поддержку и развитие субъектов МСП. ВТБ уделяет большое внимание расширению доступа субъектов МСП к закупкам банка, развивая взаимовыгодное партнерство как за счет увеличения объема закупок, так и успешной реализации совместных проектов».