ВТБ профинансирует строительство 200 тыс. кв. м жилья компанией «Неометрия» на юге России

Инвестиционная компания Alias Group и ВТБ на ПМЭФ-2022 заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Банк профинансирует жилищные проекты входящего в холдинг федерального девелопера «Неометрия» в Краснодарском крае и Ростовской области общей площадью более 200 тыс. кв. м. Бюджет проектов превышает 12 млрд рублей.

ВТБ и Alias Group планируют развивать новые цифровые сервисы для взаимодействия банка и застройщика при реализации строительных проектов, а также наращивать сотрудничество в других отраслях, среди которых пищевая промышленность, IT-технологии, сфера услуг и другие.

Соглашение подписали заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников и основатель Alias Group Борис Юнанов.

«Поддержка жилищного строительства в новых экономических условиях — один из стратегических приоритетов ВТБ. Сегодня эта отрасль занимает четверть объема нашего кредитного портфеля клиентов среднего и малого бизнеса. При поддержке банка „Неометрия“ уже ведет строительство почти 170 тысяч квадратных метров жилья. Реализация новых договоренностей с компанией позволит ввести в эксплуатацию еще более 200 тыс. кв. м. В рамках соглашения мы также планируем разработку и внедрение новых банковских технологий, которые повышают удобство застройщиков, прозрачность и эффективность работы строительного бизнеса», — прокомментировал Денис Бортников.

«Подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с ВТБ, одним из лидеров финансового рынка, является важным этапом для девелопмент-направления Alias Group. Партнерство позволит реализовать новые масштабные проекты в Краснодарском крае и Ростовской области. На сегодняшний день федеральный девелопер „Неометрия“ ввел в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, на этапе реализации находится около 1,5 млн кв. м, на запуске − еще 1,1 млн кв. м. „Неометрия“, как системообразующее предприятие региона, возводит комфортные жилые и гостиничные комплексы, создает социальную инфраструктуру и участвует в муниципальных градостроительных программах. Сотрудничество с ВТБ станет логичным продолжением взаимовыгодных отношений и будет способствовать развитию отрасли», — отметил Борис Юнанов.

ВТБ — один из ключевых партнеров федерального девелопера «Неометрия». При финансовой поддержке банка компания уже реализует крупные проекты в строительстве — жилой комплекс «Облака-2» в Новороссийске, а также ЖК «Флора» и гостиничный комплекс «Нескучный сад» в Сочи.