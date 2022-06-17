ВТБ и КАМАЗ заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Банк ВТБ и ПАО «КАМАЗ» (Государственная корпорация «Ростех») в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Свои подписи под документом поставили президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

В соответствии с соглашением, банк ВТБ будет участвовать в кредитовании гражданских производственных программ предприятий холдинга, финансировании его текущих и инвестиционных проектов.

В периметр соглашения входят также перспективные проекты Группы КАМАЗ, в том числе предусматривающие локализацию производства грузовых автомобилей нового модельного ряда на базе К5 и дальнейшего производства электробусов.

«Поддержка системообразующих предприятий — важнейший элемент экономической устойчивости государства. В новых условиях банк ВТБ остается надежным партнером Группы КАМАЗ, предоставляя ей льготное оборотное финансирование. После ухода с российского рынка основных иностранных производителей грузовых автомобилей ПАО „КАМАЗ“ получает дополнительные возможности по развитию своего производства. Банк ВТБ готов обеспечить ПАО „КАМАЗ“ финансовыми ресурсами и услугами, в том числе в области закупки комплектующих для перспективных моделей», — сказал президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«ВТБ — давний партнёр КАМАЗа, с которым компания работает на протяжении двадцати лет. Вместе мы преодолели не один кризис. Благодаря в том числе финансовой поддержке ВТБ, нам удавалось осуществлять амбициозные инвестиционные проекты, провести модернизацию производства и вывести на рынок инновационные продукты. Очень ценно, что подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве позволит КАМАЗу не останавливаться на достигнутом и продолжать реализацию намеченных планов, включая такие важные направления, как локализация нового модельного ряда поколения К5 и производство электробусов», — отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.