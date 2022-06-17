Банк «Открытие» и правительство Саратовской области заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

16 июня на ХХV Международном Петербургском экономическом форуме старший вице-президент, руководитель блока продаж и обслуживания клиентов банка «Открытие» Наталья Смирнова и врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между банком «Открытие» и правительством Саратовской области.

Документ предполагает совместную работу по решению приоритетных задач социально-экономического развития Саратовской области, укреплению и развитию промышленного потенциала региона, обеспечению граждан широким спектром качественных банковских услуг. Кредитная организация готова при необходимости оказывать финансовую поддержку региональному и муниципальным бюджетам.

В рамках соглашения участники концентрируют усилия на содействие развитию государственно-частного партнерства в Саратовской области, созданию современной социальной инфраструктуры, а также обеспечивают обмен информацией и профессиональным опытом по вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Саратовская область является индустриально-аграрным регионом. По производству отдельных видов промышленной продукции область занимает лидирующие позиции в России, а также входит в десятку регионов-лидеров Приволжского федерального округа по производству продукции сельского хозяйства. Мы видим огромный потенциал для совместной работы. Поэтому в рамках соглашения мы договорились развивать сотрудничество сразу в нескольких направлениях. В текущей экономической ситуации банк «Открытие» рассмотрит возможность кредитования промышленных проектов, строительства инфраструктурных объектов, реализуемых по схеме ГЧП/концессий. Не меньшее значение мы придаем и социальной составляющей бизнеса: наша задача — повышение доступности, качества и оперативности получения финансовых услуг, зарплатные проекты для предприятий в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и других муниципальных учреждений. Кроме того, банк активно работает с малым и средним бизнесом. Наши клиенты кредитуются по всем государственным программам, а сам банк предоставляет собственные максимально выгодные условия работающему бизнесу. Уверена, что такой подход к сотрудничеству даст хорошие результаты как для социально-экономического развития региона, так и для бизнеса банка «Открытие», — прокомментировала Наталья Смирнова.

«Сотрудничество с банком „Открытие“ имеет большое значение для Саратовской области. Банк участвует в федеральных и региональных программах поддержки МСП, развивает ипотечное и потребительское кредитование. Активно взаимодействует с вузами по обучению и трудоустройству молодых специалистов. Соглашение позволит нам эффективнее работать по всем направлениям. Продолжим укреплять региональную экономику, обеспечивать граждан рабочими местами и качественными банковскими услугами», — отметил Роман Бусаргин.

Банк «Открытие» в Саратовской области представлен тремя офисами и двумя контакт-центрами в Саратове и Энгельсе. Численность сотрудников банка в регионе составляет 1531 человек. Парк банкоматов насчитывает 41 устройство, в торгово-сервисных предприятиях области установлено более 700 POS-терминалов. Активная клиентская база ¬¬¬39 тысяч частных клиентов (из них около 18 тысяч держателей зарплатных карт банка), 2,4 тысячи предпринимателей. На 1 мая 2022 год объём кредитного портфеля составил 5,1 млрд рублей, портфель привлеченных средств клиентов (физических и юридических лиц) превысил 11,9 млрд рублей.