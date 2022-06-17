Банк «Открытие» и администрация Томской области в рамках ПМЭФ подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Соглашение о сотрудничестве между банком «Открытие» и Томской областью в ходе ХХV Петербургского международного экономического форума подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и врио губернатора Томской области Владимир Мазур. Документ предусматривает расширение масштабов сотрудничества в рамках концессионных проектов по строительству объектов инфраструктурной и социальной сферы, поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Планируется совместная работа по инвестиционным проектам, а также по программам финансирования строительства образовательных учреждений, жилых домов, автомобильных дорог, в том числе, с использованием механизма государственно-частного партнерства. Банк «Открытие» накопил солидный опыт в структурировании таких проектов в разных регионах страны и предлагает экспертизу, финансирование и гарантии строительства новых объектов.

Банк «Открытие» намерен продолжать реализацию совместных проектов с Гарантийным фондом поддержки малого и среднего бизнеса Томской области, выступать с экспертизой в образовательных проектах для предпринимателей, а также осуществлять финансовую поддержку регионального и муниципальных бюджетов.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Соглашение с администрацией Томской области предусматривает активное участие банка в финансировании на основе государственно-частного партнерства инфраструктурных проектов различной сложности на территории региона, программ по стимулированию развития жилищного строительства, реализации национальных проектов «Экология» и «Безопасные качественные дороги».

Одним из ключевых направлений бизнеса банка «Открытие» является работа с предпринимательским сообществом. Банк планирует и далее предоставлять максимально выгодные условия для работающего малого и среднего бизнеса, принимать активное участие в реализации государственных программ по поддержке МСП в регионе, в том числе, совместно с Гарантийным фондом поддержки МСП Томской области.

Важной социальной задачей своей работы в Томской области банк «Открытие» считает повышение доступности и качества финансовых услуг для населения и бизнеса, расширение зарплатных проектов среди организаций в сфере образования, здравоохранения и культуры. «Уверен, что такой комплексный подход к сотрудничеству даст хорошие результаты как для социально-экономического развития Томской области, так и для бизнеса группы «Открытие», — отметил Михаил Задорнов.

«Стратегическое партнерство с одним из системообразующих банков России для нас важно и значимо. У „Открытия“ есть не только необходимые компетенции в успешной реализации значимых социальных и инфраструктурных проектов, но и многолетняя история успеха, доверие клиентов, что для банка самое главное. Томской области, как активно развивающемуся региону, также есть что предложить банку. Мы готовы к сотрудничеству в самых разных сферах, уверен, нас ждет много открытий», — подчеркнул врио губернатора Томской области Владимир Мазур.

В настоящее время на территории Томской области под брендом «Открытие» работает три отделения банка. Парк банкоматов с учетом устройств партнерской сети насчитывает 227 устройств, в торгово-сервисных предприятиях региона установлено более 300 POS-терминалов.