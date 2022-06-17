Игорь Кобзев: Перед правительством Иркутской области стоят задачи по диверсификации экономики моногородов

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Игорь Кобзев встретился с главным управляющим партнером по городскому развитию госкорпорации ВЭБ.РФ, генеральным директором МОНОГОРОДА.РФ Ириной Макиевой. На встрече обсудили вопросы поддержки инвестиционных и инфраструктурных проектов в моногородах Иркутской области, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– На промышленных площадках БЦБК и Усольехимпрома в Байкальске и Усолье-Сибирском продолжается устранение загрязнений окружающей среды, возникших в связи производственной деятельностью этих компаний. Для повышения инвестиционной привлекательности и создания новых рабочих мест в этих моногородах правительство Иркутской области реализовало комплекс мер в рамках федеральных и региональных дорожных карт, – рассказал Игорь Кобзев.

Так, по поручению президента России совместно с государственной корпорацией ВЭБ.РФ разработан стратегический мастер-план комплексного развития Байкальского муниципального образования. Подготовлен проект распоряжения правительства России об утверждении программы развития Байкальска до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. Также с учетом решения федеральной Межведомственной рабочей группы разработана программа социально-экономического развития Усолья-Сибирского до 2026 года.

Для финансирования ряда мероприятий данных программ требуется дополнительное финансирование за счет средств федерального бюджета, отметил глава региона. Также перед правительством Иркутской области стоят задачи по диверсификации экономики моногородов.

В связи с существенным влиянием санкций на бизнес Игорь Кобзев предложил корпорации ВЭБ.РФ рассмотреть возможность создания упрощенной процедуры для получения средств компании на реализацию инвестиционных проектов, включая создание инфраструктуры и объектов промышленности, не только в моногородах, но и на других территориях, имеющих приоритетное значение для развития регионов.

– Мы всегда на связи с городами Иркутской области. Все они могут рассчитывать на нашу поддержку, как финансовую, так и нефинансовую. Для моногородов Группа ВЭБ.РФ по-прежнему готова предоставлять средства на строительство инфраструктуры и финансирование инвестпроектов. Мы открыты ко всем инициативам и ждем заявки от предпринимателей региона, – сказала на встрече главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева.

Она также рассказала губернатору о новой программе ВЭБ.РФ 5шаговдлягородов.рф. Программа нацелена на позитивные и быстрые преобразования в городах, которые почувствует на себе каждая семья. В проекте уже 378 городов, в том числе восемь городов Иркутский области – Иркутск, Байкальск, Саянск, Свирск, Алзамай, Ангарск, Братск и Черемхово. В проекте могут принять участие горожане, предложив свои идеи, а также бизнес, который может помочь городу в реализации предложенных программой инициатив.