Газпромбанк, Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация и Правительство Забайкальского края договорились о сотрудничестве в газификации Читы

Комплексное замещение печного отопления сетевым газоснабжением соответствует программе Федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», способствует снижению уровня загрязнения воздуха в городе Чите и дальнейшей газификации региона. Проект планируется реализовать по механизму концессии до конца 2024 года, Газпромбанк выступит старшим кредитором и финансовым консультантом.

«Газификация регионов России является важной государственной задачей и Газпромбанк ведет активную работу в этом направлении в ряде регионов России. С учетом ограничений в возможностях бюджетов многих субъектов РФ, механизм государственно-частного партнерства является наиболее эффективным в проектах при газификации домовладений. Газпромбанк, реализующий стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, обладает уникальным опытом и ресурсами для структурирования такого проекта и реализации на взаимовыгодных для всех сторон условиях», – отметил Первый Вице-Президент Газпромбанка Алексей Чичканов.

«К сожалению, Чита уже более четверти века входит в список городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. Замена печного отопления в частном секторе города позволит существенно снизить уровень выбросов загрязняющих веществ. Данный проект не только улучшит социальную инфраструктуру, но и повысит качество жизни и здоровья жителей», – прокомментировал генеральный директор Восточно-арктической нефтегазовой корпорации Станислав Неверов.