Газпромбанк и Правительство Сахалинской области договорились о сотрудничестве по проекту «Кампус СахалинTech» в Южно-Сахалинске

Газпромбанк и Правительство Сахалинской области подписали соглашение о сотрудничестве по проекту создания и эксплуатации студенческого городка «Кампус СахалинTech» на территории г. Южно-Сахалинска в рамках концессии. Подписание состоялось на полях Петербургского международного экономического форума, подписи под документом поставили Первый Вице-Президент Газпромбанка Роман Панов и Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Предполагается, что «Кампус СахалинTech» будет включать в себя учебно-образовательный корпус, научно-лабораторный блок, библиотеку, конгресс-холл и общественно-деловые пространства с общей площадью около 50 тыс. кв. метров. Общежития студенческого городка общей площадью 39 тыс. кв. метров позволят с комфортом разместить 1 800 студентов.

«Сахалин является одним из приоритетных регионов деятельности Газпромбанка, мы развиваем сотрудничество в самых разных отраслях, в том числе ведем активную работу над проектами социальной инфраструктуры. И мы видим заинтересованность руководства области в сотрудничестве, в частности в том опыте, экспертизе, ресурсах, продуктах и сервисах, которые на сегодняшний день готов предоставить Газпромбанк. До недавнего времени портфель проектов Банка в регионе превышал 60 млрд рублей, и мы готовы продолжать сотрудничество и участвовать в финансировании новых проектов, необходимых региону», – прокомментировал по итогам подписания Первый Вице-Президент Газпромбанка Роман Панов.

«Цель нашего проекта – дать перспективной островной молодежи возможность получить образование, заниматься наукой, не покидая регион. Поэтому мы создаем на Сахалине «Кампус СахалинTech» - научный и образовательный комплекс. Базой для него станет островной университет, наладивший тесное сотрудничество с ведущими вузами страны, а также исследовательские научные учреждения региона. С помощью Газпромбанка в Южно-Сахалинске будет сформирована современная высокотехнологичная инфраструктура, необходимая для учебы и научной деятельности, а также созданы благоприятные условия для проживания и отдыха студентов. «Кампус СахалинTech» станет основой для технологического развития области и подготовки высококвалифицированных кадров для крупных инвестиционных проектов на Сахалине и Курильских островах. В зоне особого внимания - разработки в сфере зеленой энергетики, климата, аква- и марикультуры, а также сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона», – сказал Губернатор Валерий Лимаренко.

«Газпромбанк, реализующий стратегию инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, обладает успешным опытом в финансировании в том числе и социальных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. Создание нового современного и технологически оборудованного пространства для студентов и преподавателей существенно повысит уровень образования в регионе, поспособствует притоку перспективной молодежи, обеспечению рабочих мест, таким образом помогая экономическому развитию региона», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.