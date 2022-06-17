Дальневосточный банк снижает ставки по кредитам наличными до 6,3%

Дальневосточный банк снизил минимальную ставку по кредитам наличными до 6,3% годовых. За последний месяц улучшение условий произошло по всем кредитным продуктам банка.

Минимальная ставка теперь составляет 6,3% при условии страхования и дополнительного дисконта в 1 п.п. при сумме кредита свыше 1 млн. рублей для заемщиков, являющихся сотрудниками предприятий — стратегических партнеров банка. Сумма кредита — до 3,5 млн. рублей, срок — до 7 лет.

"Период высоких ставок оказался непродолжительным, и смягчение политики регулятора позволяет банкам улучшать предложения для клиентов. Мы стремимся обеспечить дополнительное финансирование для их потребностей: поездок, ремонта, обучения, а также предоставить возможность планирования затрат",- отметила начальник управления розничного кредитования Дальневосточного банка Ирина Олесик.