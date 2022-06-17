Примсоцбанк: Расплачивайтесь картой «Мир» и получите 30 дней подписки на IVI и кэшбэк

30 дней подписки на IVI и кэшбэк 50% на счёт IVI за каждую оплату первых трёх автопродлений подписки на месяц могут получить держатели карты «Мир» от Примсоцбанка.



Для получения и активации промокода на бесплатную подписку необходимо:

Нажать на кнопку «Получить подарок» на странице акции;

Ваш промокод будет отображаться в личном кабинете на privetmir.ru и в приложении «Привет, Мир!» в разделе «Призы и подарки». Успейте получить его до 31 июля 2022, а активировать до 31 октября 2022;

Для активации введите промокод на специальной странице ivi.ru/cert или в разделе «Профиль» приложения IVI на SmartTV;

Далее зарегистрируйтесь или войдите в личный кабинет IVI и привяжите карту «Мир», после этого ваша подписка будет активирована.



Когда закончится срок бесплатной подписки, с вашей привязанной карты «Мир» автоматически пройдет оплата автопродления. Затем в течение суток вам придёт код через смс или email, в зависимости от способа регистрации в IVI. Код необходимо ввести на специальной странице ivi.ru/cert. Для получения кэшбэка 50% (200 рублей) необходимо вводить новый код каждый раз после оплаты автопродления. Кэшбэк можно получить три раза за продление подписки на месяц.



Дополнительно:



На момент активации промокода на бесплатную подписку у вас не должно быть другой действующей подписки.

Вы не должны быть участником других акций IVI в предыдущие 180 дней.

Промокод на подписку является уникальным и применяется один раз.

Необходима привязка карты «Мир».

Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «Иви.ру» (ИНН 7723624187, ОГРН 1077758948112), зарегистрированное по адресу: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 23, стр. 5., 4 этаж, каб. 408.